«Голден Стэйт» стали бы последними в НБА по проценту тру шутинга, если из общекомандного результата убрать Стефа Карри

Составлен рейтинг бросковой эффективности команд, за которые выступают игроки из Топ-10 по результативности нового сезона .

Составители представили, как выглядел бы процент тру шутинг у этих команд, если из их общего результата убрать показатели баскетболистов из Топ-10 по результативности.

« » с показателем 52,4% занимали бы последнее место в лиге по тру шутингу без учета показателя .

Тру шутинг – объединенный показатель точности, который учитывает ценность бросков. В него входят не только двухочковые и трехочковые, но и штрафные.

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