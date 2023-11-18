«Голден Стэйт» стали бы последними в НБА по проценту тру шутинга, если из общекомандного результата убрать Стефа Карри

Теги рейтинги Даллас Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джоэл Эмбиид Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Составлен рейтинг бросковой эффективности команд, за которые выступают игроки из Топ-10 по результативности нового сезона НБА.

Составители представили, как выглядел бы процент тру шутинг у этих команд, если из их общего результата убрать показатели баскетболистов из Топ-10 по результативности.

«Голден Стэйт» с показателем 52,4% занимали бы последнее место в лиге по тру шутингу без учета показателя Стефена Карри.

Тру шутинг – объединенный показатель точности, который учитывает ценность бросков. В него входят не только двухочковые и трехочковые, но и штрафные.

Automatic

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1 комментарий

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Archer_Great
Эть, ШГА единственный, кто понижает тру-шутинг команды своим личным показателем)
Ну а Стеф, конечно, нереальный буст дает
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