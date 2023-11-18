«Голден Стэйт» стали бы последними в НБА по проценту тру шутинга, если из общекомандного результата убрать Стефа Карри
Составлен рейтинг бросковой эффективности команд, за которые выступают игроки из Топ-10 по результативности нового сезона НБА.
Составители представили, как выглядел бы процент тру шутинг у этих команд, если из их общего результата убрать показатели баскетболистов из Топ-10 по результативности.
«Голден Стэйт» с показателем 52,4% занимали бы последнее место в лиге по тру шутингу без учета показателя Стефена Карри.
Тру шутинг – объединенный показатель точности, который учитывает ценность бросков. В него входят не только двухочковые и трехочковые, но и штрафные.
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Ну а Стеф, конечно, нереальный буст дает