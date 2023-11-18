Окаро Уайт: «Уверен, что Луи Лабери специально выбил мне зубы»

Тяжелый форвард «Локомотива‑ » обвинил центрового УНИКСа Луи Лабери в том, что тот умышленно выбил ему зубы в матче финальной серии лиги ВТБ.

«Специально ли в минувшем финале Луи Лабери выбил мне сразу несколько зубов? Я уверен в этом, но не злюсь на него. Мы с ним оба прекрасно понимаем, что если бы это произошло на улице, я бы быстро его уделал.

Но там, где я рос, принято вступать в драку только с тем, кто тоже хочет драться. А он как раз‑таки честной драки не хотел — ему надо было вывести меня из игры тем или иным способом. Я воспринимаю это как проделки несмышленыша. Поэтому кулаком его бить не стал бы, но подзатыльник бы отвесил», — сказал Уайт.

Уайт лишился четырех зубов после столкновения с Лабери во время борьбы за подбор в третьем матче финальной серии. УНИКС выиграл серию и завоевал титул чемпиона Лиги ВТБ.