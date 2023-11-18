Окаро Уайт: «Уверен, что Луи Лабери специально выбил мне зубы»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Луи Лабери Окаро Уайт Баскетбол

Тяжелый форвард «Локомотива‑Кубани» Окаро Уайт обвинил центрового УНИКСа Луи Лабери в том, что тот умышленно выбил ему зубы в матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Специально ли в минувшем финале Луи Лабери выбил мне сразу несколько зубов? Я уверен в этом, но не злюсь на него. Мы с ним оба прекрасно понимаем, что если бы это произошло на улице, я бы быстро его уделал.

Но там, где я рос, принято вступать в драку только с тем, кто тоже хочет драться. А он как раз‑таки честной драки не хотел — ему надо было вывести меня из игры тем или иным способом. Я воспринимаю это как проделки несмышленыша. Поэтому кулаком его бить не стал бы, но подзатыльник бы отвесил», — сказал Уайт.

Уайт лишился четырех зубов после столкновения с Лабери во время борьбы за подбор в третьем матче финальной серии. УНИКС выиграл серию и завоевал титул чемпиона Лиги ВТБ.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sonny91
)))) а не скажешь по окаро-всегда с улыбкой и на позитиве. в прошлом году не нравился этот переход но он убедил меня что я был не прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий