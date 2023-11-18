Боб Майерс – Дрэймонду Грину: «Ты допустил ошибку в 10-м матче сезона, тебе больше нельзя их допускать»

Бывший генеральный менеджер « » рассказал, что бы он сказал по поводу инцидента с , если бы все еще был руководителем клуба.

«Я бы сказал: «Вот и все, ты допустил ошибку в 10-м матче сезона, так что теперь тебе больше нельзя их допускать. Предполагаю, что он посмотрел бы мне в глаза и сказал: «Да, окей».

Он рано израсходовал свой второй шанс. Теперь нам нужно пройти оставшиеся 18 лунок. И я думаю, что он бы согласился и сказал: «Ты прав, это не хорошо для команды, это не хорошо для меня». Не думаю, что он стал бы спорить», – сказал Майерс.

Грин дисквалифицирован на пять матчей за то, что схватил Гобера за шею. «Уорриорз» потерпели пять поражений подряд (6-7).