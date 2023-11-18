Боб Майерс – Дрэймонду Грину: «Ты допустил ошибку в 10-м матче сезона, тебе больше нельзя их допускать»

Теги Голден Стэйт НБА Боб Майерс Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс рассказал, что бы он сказал Дрэймонду Грину по поводу инцидента с Руди Гобером, если бы все еще был руководителем клуба.

«Я бы сказал: «Вот и все, ты допустил ошибку в 10-м матче сезона, так что теперь тебе больше нельзя их допускать. Предполагаю, что он посмотрел бы мне в глаза и сказал: «Да, окей».

Он рано израсходовал свой второй шанс. Теперь нам нужно пройти оставшиеся 18 лунок. И я думаю, что он бы согласился и сказал: «Ты прав, это не хорошо для команды, это не хорошо для меня». Не думаю, что он стал бы спорить», – сказал Майерс.

Грин дисквалифицирован на пять матчей за то, что схватил Гобера за шею. «Уорриорз» потерпели пять поражений подряд (6-7).

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2 комментария

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Jazzzz
Оо, пошел накат на Яйцелома.
Если не дурак, то почует, по кому звонит колокол.
Это уже очень толстый намек.
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