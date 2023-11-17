Дрэймонд Грин оскорбил Гобера после потасовки, Клэй Томпсон не мог поверить, что его удалили
В сети появилось видео с расшифровкой слов, которые прозвучали до и после потасовки в матче «Голден Стэйт» – «Миннесота».
Инцидент начался со стычки Клэя Томпсона и Джейдена Макдэниэлса. Игрок «Вулвз» крикнул оппоненту «Отвали от меня», когда тот схватил его за майку.
Дрэймонд Грин произнес оскорбительное слово в адрес Руди Гобера после потасовки. Форвард «Уорриорз» взял француза в захват и не отпускал несколько секунд.
Томпсон был недоволен судейским решением удалить: «Какого хрена? Что я сделал?»
Мда... даже вину признать не могут
грин вроде и не спорит.
Далее, Грин после захвата моргнул...
Еще одна новость, Грин после удаления направился в раздевалку...
Норм зеленый трафика крутанул нбашной ветка ))