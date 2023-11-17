Дрэймонд Грин оскорбил Гобера после потасовки, Клэй Томпсон не мог поверить, что его удалили

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Баскетбол - видео Клэй Томпсон Руди Гобер Дрэймонд Грин Джейден Макдэниэлс Баскетбол

В сети появилось видео с расшифровкой слов, которые прозвучали до и после потасовки в матче «Голден Стэйт» – «Миннесота».

Инцидент начался со стычки Клэя Томпсона и Джейдена Макдэниэлса. Игрок «Вулвз» крикнул оппоненту «Отвали от меня», когда тот схватил его за майку.

Дрэймонд Грин произнес оскорбительное слово в адрес Руди Гобера после потасовки. Форвард «Уорриорз» взял француза в захват и не отпускал несколько секунд.

Томпсон был недоволен судейским решением удалить: «Какого хрена? Что я сделал?»

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9 комментариев

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VKing24
Клоуны, сначала грязно играют, а потом такие "А за что удаления и штрафы?"

Мда... даже вину признать не могут
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Misha_Sapunov
Ответ VKing24
Клоуны, сначала грязно играют, а потом такие "А за что удаления и штрафы?" Мда... даже вину признать не могут
клэй заслужил удаление прям?
грин вроде и не спорит.
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Илья Петров
Следующая новость, Дреймонд Грин после захвата зевнул...
Далее, Грин после захвата моргнул...
Еще одна новость, Грин после удаления направился в раздевалку...
Норм зеленый трафика крутанул нбашной ветка ))
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Kemal Gul
Ответ Misha_Sapunov
клэй заслужил удаление прям? грин вроде и не спорит.
А чем не заслужил? Первым схватил Макдэниэлса, затем они сцепились. Тут либо обоюдное удаление выписывать, что и сделали судьи, либо никого не удалять. Удалили обоих, не могу сказать, что это неправильно
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Misha_Sapunov
Ответ Kemal Gul
А чем не заслужил? Первым схватил Макдэниэлса, затем они сцепились. Тут либо обоюдное удаление выписывать, что и сделали судьи, либо никого не удалять. Удалили обоих, не могу сказать, что это неправильно
за захват не удаляют по мне. ну технарь максимум. можно было никого не удалять. клею, к слову, майку порвали - думаю это похуже захвата выпрямленной рукой.
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Илья Петров
Ответ Kemal Gul
А чем не заслужил? Первым схватил Макдэниэлса, затем они сцепились. Тут либо обоюдное удаление выписывать, что и сделали судьи, либо никого не удалять. Удалили обоих, не могу сказать, что это неправильно
Клэй схватил за майку слегонца (такое бывает в баскетболе в каждой игре), Мкдениелса же несоизмеримо порвало после этого. По логике инцидента Гобер-Грин, удалять нужно Мкдениелса, а Томпсона оставлять. Гобер ведь тоже хватал Томпсона типо слегонца, а получил несоизмеримо больше.
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pichot
Ответ Misha_Sapunov
клэй заслужил удаление прям? грин вроде и не спорит.
За такую игру как сегодня с Оклой, я бы ему тоже на пять матчей дисквал прописал)
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AEZAKMI228
Ответ Илья Петров
Следующая новость, Дреймонд Грин после захвата зевнул... Далее, Грин после захвата моргнул... Еще одна новость, Грин после удаления направился в раздевалку... Норм зеленый трафика крутанул нбашной ветка ))
Даааа график натянул))))
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