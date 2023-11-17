В сети появилось видео с расшифровкой слов, которые прозвучали до и после потасовки в матче « » – « ».

Инцидент начался со стычки и . Игрок «Вулвз» крикнул оппоненту «Отвали от меня», когда тот схватил его за майку.

произнес оскорбительное слово в адрес Руди Гобера после потасовки. Форвард «Уорриорз» взял француза в захват и не отпускал несколько секунд.

Томпсон был недоволен судейским решением удалить: «Какого хрена? Что я сделал?»