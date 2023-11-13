Йовица Арсич: «У меня не вызывает удивления игра «Руны» в Единой лиге ВТБ»

Главный тренер « » Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с «Руной».

« » набрала очень много игроков высокого уровня, у некоторых есть опыт выступления в Евролиге. Так что у меня не вызывает удивления их игра в чемпионате лиги ВТБ.

Мы уже встречались с «Руной» в предсезонке, тогда они нас очень легко обыграли. Думаю, что теперь мы находимся в лучших кондициях и можем дать бой», – заявил Арсич.