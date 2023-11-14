Йовица Арсич о победной встрече с «Руной»: «Я недоволен качеством игры»

Главный тренер « » Йовица Арсич подвел итоги матча лиги ВТБ с «Руной» (92:77).

«Очень тяжелый матч. Несмотря на большое преимущество к концу встречи, я недоволен качеством игры. Мы допустили некоторые ошибки в защите и в нападении. У нас были проблемы в начале второй половины. Мы должны поработать над этим.

Конечно, я очень доволен результатом матча. « » – отличная команда, и не каждый обыгрывал их в гостях», – заявил Арсич.