Йовица Арсич о победной встрече с «Руной»: «Я недоволен качеством игры»
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с «Руной» (92:77).
«Очень тяжелый матч. Несмотря на большое преимущество к концу встречи, я недоволен качеством игры. Мы допустили некоторые ошибки в защите и в нападении. У нас были проблемы в начале второй половины. Мы должны поработать над этим.
Конечно, я очень доволен результатом матча. «Руна» – отличная команда, и не каждый обыгрывал их в гостях», – заявил Арсич.
Комментарии