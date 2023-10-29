Чемпионат Греции. «Арис» примет АЕК, «Лаврион» – ПАОК

Теги результаты Арис АЕК ПАОК чемпионат Греции Лаврион Баскетбол

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Арис» примет АЕК, «Лаврион» – ПАОК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Арис – АЕК
Дата проведения
29 октября, 18.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Лаврион – ПАОК
Дата проведения
29 октября, 21.15, «Kleisto Gymnastirio Lavriou»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, Промитеас – 3-1, Лаврион – 2-1, ПАОК – 2-1, Арис – 2-1, Колоссос – 2-2, АЕК – 1-2, Аполлон – 1-3,  Марусси – 1-3, Перистери – 1-3, Кардицас – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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