Чемпионат Греции. «Марусси» – ПАОК, «Перистери» сыграет с «Панатинаикосом»

Теги результаты Арис Панатинаикос ПАОК чемпионат Греции Марусси Аполлон Патрас Перистери Баскетбол

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Марусси» примет ПАОК, «Перистери» встретится с «Панатинаикосом»

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Аполлон Патрас – Арис
Дата проведения
14 октября, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Марусси – ПАОК
Дата проведения
14 октября, 17.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
Онлайн матча

Перистери – Панатинаикос
Дата проведения
14 октября, 20.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 1-0, Промитеас – 1-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Панатинаикос – 1-0, Аполлон – 1-0, Кардицас – 0-1, Марусси – 0-1, Арис – 0-1, АЕК – 0-1, Перистери – 0-1, ПАОК – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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