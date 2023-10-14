Чемпионат Греции. «Марусси» – ПАОК, «Перистери» сыграет с «Панатинаикосом»
В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
«Марусси» примет ПАОК, «Перистери» встретится с «Панатинаикосом»
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
- Дата проведения
- 14 октября, 17.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi»
- Дата проведения
- 14 октября, 20.15, «Kleisto Andreas Papandreou»
Положение команд: Олимпиакос – 1-0, Промитеас – 1-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Панатинаикос – 1-0, Аполлон – 1-0, Кардицас – 0-1, Марусси – 0-1, Арис – 0-1, АЕК – 0-1, Перистери – 0-1, ПАОК – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
Комментарии