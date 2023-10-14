Чемпионат Греции. «Марусси» – ПАОК, «Перистери» сыграет с «Панатинаикосом»

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Марусси» примет , « » встретится с « »

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Марусси – ПАОК Дата проведения 14 октября, 17.15, «Kleisto Agios Thomas Maroussi» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 1-0, Промитеас – 1-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Панатинаикос – 1-0, Аполлон – 1-0, Кардицас – 0-1, – 0-1, – 0-1, АЕК – 0-1, Перистери – 0-1, ПАОК – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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