Никола Йокич лидирует в гонке за MVP НБА-2024, Эмбиид – второй

Теги НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Донован Митчелл Шэй Гилджес-Александер Тайриз Халибертон Энтони Эдвардс Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич лидирует в гонке за MVP НБА-2024.

Действующий самый ценный игрок лиги Джоэл Эмбиид («Филадельфия») расположился на втором месте, разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал третьим.

Джейсон Тейтум («Бостон») и Шэй Гилджес-Александр («Оклахома») замкнули первую пятерку.

Стефен Карри («Голден Стэйт»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Донован Митчелл («Кливленд»), Тайриз Халибертон («Индиана») и Яннис Адетокумбо («Милуоки») заняли позиции с шестой по десятую.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tik Tot Don Don
Обожаю эти рейтинги после 9-10 игр))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
После двух подряд трёх очковых Эмбид возглавил гонку МВП
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Попов
1. Йокич
2. Дончич
3. Карри
4. Эмбиид
5. Яннис
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий