Никола Йокич лидирует в гонке за MVP НБА-2024, Эмбиид – второй

Центровой «Денвера» лидирует в гонке за MVP НБА-2024.

Действующий самый ценный игрок лиги («Филадельфия») расположился на втором месте, разыгрывающий «Далласа» стал третьим.

(«Бостон») и Шэй Гилджес-Александр («Оклахома») замкнули первую пятерку.

(«Голден Стэйт»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Донован Митчелл («Кливленд»), Тайриз Халибертон («Индиана») и Яннис Адетокумбо («Милуоки») заняли позиции с шестой по десятую.