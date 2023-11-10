Никола Йокич лидирует в гонке за MVP НБА-2024, Эмбиид – второй
Центровой «Денвера» Никола Йокич лидирует в гонке за MVP НБА-2024.
Действующий самый ценный игрок лиги Джоэл Эмбиид («Филадельфия») расположился на втором месте, разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал третьим.
Джейсон Тейтум («Бостон») и Шэй Гилджес-Александр («Оклахома») замкнули первую пятерку.
Стефен Карри («Голден Стэйт»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Донован Митчелл («Кливленд»), Тайриз Халибертон («Индиана») и Яннис Адетокумбо («Милуоки») заняли позиции с шестой по десятую.
2. Дончич
3. Карри
4. Эмбиид
5. Яннис