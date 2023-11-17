Нандо Де Коло пропустит матчи «Виллербана» на этой неделе из-за травмы

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Форвард «Виллербана» Нандо Де Коло не поможет команде в матче с «Басконией» из-за травмы задней поверхности бедра.

36-летний игрок получил повреждение чуть более чем за минуту до конца игры против «Альбы» (73:68). В бесконтактном моменте Де Коло схватился за заднюю поверхность бедра. В игру он не возвращался.

В четверг он прошел множество тестов, чтобы определить серьезность травмы, которые показали, что она незначительна. Тем не менее француз пропустит как игру против «Басконии» в Евролиге в пятницу, так и матч французской лиги против «Шоле» в воскресенье.

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