По итогам опроса 23 игроков Евролиги Вассилис Спанулис победил в номинации «величайший игрок в истории турнира»

Сайт BasketNews провел опрос 23 игроков Евролиги, которые ответили на связанные с турниром вопросы.

Баскетболистов попросили назвать величайшего игрока в истории Евролиги. получил 40,1% голосов, – 13,7%.

Лучшими из действующих признаны Эди Тавареш («Реал») и (« ») – 31,8%. На третьем месте из «Монако», 18,0%.

Самыми популярными ответами на вопрос о желаемом изменении в Евролиги стали улучшение календаря (27,3%) и чартеры для всех команд (18,2%).

«Панатинаикос» и «Црвена Звезда» (по 34,8%) разделили первенство в номинации «Команда, которая лучше всех провела межсезонье».

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