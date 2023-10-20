По итогам опроса 23 игроков Евролиги Вассилис Спанулис победил в номинации «величайший игрок в истории турнира»

Теги Вассилис Спанулис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос Црвена Звезда Милан Нандо Де Коло Никола Миротич Эди Тавареш Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Сайт BasketNews провел опрос 23 игроков Евролиги, которые ответили на связанные с турниром вопросы.

Баскетболистов попросили назвать величайшего игрока в истории Евролиги. Вассилис Спанулис получил 40,1% голосов, Нандо Де Коло – 13,7%.

Лучшими из действующих признаны Эди Тавареш («Реал») и Никола МиротичМилан») – 31,8%. На третьем месте Майк Джеймс из «Монако», 18,0%.

Самыми популярными ответами на вопрос о желаемом изменении в Евролиги стали улучшение календаря (27,3%) и чартеры для всех команд (18,2%).

«Панатинаикос» и «Црвена Звезда» (по 34,8%) разделили первенство в номинации «Команда, которая лучше всех провела межсезонье».

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