По итогам опроса 23 игроков Евролиги Вассилис Спанулис победил в номинации «величайший игрок в истории турнира»
Сайт BasketNews провел опрос 23 игроков Евролиги, которые ответили на связанные с турниром вопросы.
Баскетболистов попросили назвать величайшего игрока в истории Евролиги. Вассилис Спанулис получил 40,1% голосов, Нандо Де Коло – 13,7%.
Лучшими из действующих признаны Эди Тавареш («Реал») и Никола Миротич («Милан») – 31,8%. На третьем месте Майк Джеймс из «Монако», 18,0%.
Самыми популярными ответами на вопрос о желаемом изменении в Евролиги стали улучшение календаря (27,3%) и чартеры для всех команд (18,2%).
«Панатинаикос» и «Црвена Звезда» (по 34,8%) разделили первенство в номинации «Команда, которая лучше всех провела межсезонье».
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