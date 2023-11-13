Тим Макмэн: «Харден и Расс несовместимы. Один из них должен выходить со скамейки, и если это будет Уэстбрук, все закончится довольно плачевно»

Журналист ESPN Тим Макмэн считает, что и а Уэстбрука нужно разводить по минутам, и бывший игрок «Лейкерс» должен выходить в старте.

«Харден и Расс несовместимы... Один из этих парней должен выходить со скамейки, и я просто говорю вам, если это будет Уэстбрук, думаю, все закончится довольно плачевно», – сказал Макмэн в эфире подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective.

Сегодня против «Гриззлис» у Хардена «-28» – худший результат в команде. В четырех матчах разыгрывающий набирает в среднем 13,5 очка, 5 подборов, 4,3 передачи и 1,5 перехвата при 47,2% с игры и 36,8% из-за дуги.