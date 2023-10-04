«Майами» воспользовался опцией продления контракта с Николой Йовичем до 2025 года

«Майами» продлил контракт Николы Йовича до конца сезона-2024/25, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении с сербским форвардом.

У команд НБА до 31 октября есть возможность использовать опции продления в контрактах игроков, которые были выбраны в первых раундах драфтов-2021 и 2022.

В прошлом сезоне Йович дебютировал за «Хит», проведя 15 матчей и набирая 5,5 очка и 2,1 подбора в среднем за встречу.