«Майами» воспользовался опцией продления контракта с Николой Йовичем до 2025 года

Теги переходы Майами НБА Никола Йович Баскетбол

«Майами» продлил контракт Николы Йовича до конца сезона-2024/25, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении с сербским форвардом.

У команд НБА до 31 октября есть возможность использовать опции продления в контрактах игроков, которые были выбраны в первых раундах драфтов-2021 и 2022.

В прошлом сезоне Йович дебютировал за «Хит», проведя 15 матчей и набирая 5,5 очка и 2,1 подбора в среднем за встречу.

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1 комментарий

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AEZAKMI228
непонятный паренек если честно.. в финале чм боялся на кольцо смотреть
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