Никола Йович сдал последний экзамен и окончил школу в Сербии

Теги светская хроника Майами сборная Сербии НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Никола Йович Баскетбол

Форвард «Майами» и сборной Сербии Никола Йович успешно окончил среднюю школу в Сербии.

«Это случилось сразу после того, как я приехал с чемпионата мира. У нас была большая церемония в честь турнира. На следующий день я пошел в школу сдавать экзамен. Это было практически через два дня после окончания чемпионата», – рассказал Йович.

20-летнему баскетболисту необходимо было присутствовать на экзамене лично. Остальные его экс-одноклассники сдавали экзамены весной 2022 года, когда Йович готовился к драфту НБА.

«У нас был отличный семейный обед в честь окончания школы. Я отпраздновал это событие с семьей. Диплом? Он есть у меня на телефоне», – рассказал Никола.

В прошлом году «Майами» выбрал серба под 27-м номером.

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2 комментария

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quznez
Ответ Копатель морей
В 20 лет закончил среднюю школу Видите, фанаты Гимли, это сделать никогда не поздно
12-летка, год пропустил, всё сходится.
+2
0
+2
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Копатель морей
В 20 лет закончил среднюю школу
Видите, фанаты Гимли, это сделать никогда не поздно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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