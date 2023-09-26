Форвард « » и сборной Сербии Никола Йович успешно окончил среднюю школу в Сербии.

«Это случилось сразу после того, как я приехал с чемпионата мира. У нас была большая церемония в честь турнира. На следующий день я пошел в школу сдавать экзамен. Это было практически через два дня после окончания чемпионата», – рассказал Йович.

20-летнему баскетболисту необходимо было присутствовать на экзамене лично. Остальные его экс-одноклассники сдавали экзамены весной 2022 года, когда Йович готовился к драфту НБА.

«У нас был отличный семейный обед в честь окончания школы. Я отпраздновал это событие с семьей. Диплом? Он есть у меня на телефоне», – рассказал Никола.

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