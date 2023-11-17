Обрад Фимич, агент российского защитника , объяснил, почему россиянин не смог стать игроком « ».

34-летний баскетболист в итоге перебрался в китайский « ».

«Были разговоры с европейскими командами. Как помните, многие писали про «Црвену Звезду», но в конце повлияла вся эта ситуация в мире, из‑за чего нам не удалось туда перейти… При этом были команды, которым это не мешало. Поступали предложения от двух испанских клубов. Один большой клуб, но маленькое финансовое предложение. Второе – нормальное с точки зрения денег, но мы не приняли его все равно.

В итоге, как считаю, Леша принял правильное решение. Конечно, хотелось, чтобы он продолжил карьеру там, где была бы возможность выступать в . Но в конечном счете все правильно. Открыл для себя новый рынок. Думаю, еще несколько лет сможет продолжать карьеру в Китае.

Почему политика помешала переезду в Сербию? Сразу возникала проблема с потенциальной поездкой на матч Евролиги в Литву. Он бы не мог туда въехать. Руководители клуба из Белграда подумали наперед. Тем более в этом году система плей‑аута, много команд потом очно будут бороться за плей‑офф. И посчитали, что если в соперники выпадет « », то будет не очень удобно. В итоге в «Црвене Звезде» передумали подписывать Алексея», – заявил Фимич.