Агент Алексея Шведа о срыве перехода в «Црвену Звезду»: «Повлияла вся эта ситуация в мире»

Теги Жальгирис Алексей Швед Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда чемпионат Испании чемпионат Китая Обрад Фимич Шаньси Баскетбол

Обрад Фимич, агент российского защитника Алексея Шведа, объяснил, почему россиянин не смог стать игроком «Црвены Звезды».

34-летний баскетболист в итоге перебрался в китайский «Шаньси».

«Были разговоры с европейскими командами. Как помните, многие писали про «Црвену Звезду», но в конце повлияла вся эта ситуация в мире, из‑за чего нам не удалось туда перейти… При этом были команды, которым это не мешало. Поступали предложения от двух испанских клубов. Один большой клуб, но маленькое финансовое предложение. Второе – нормальное с точки зрения денег, но мы не приняли его все равно.

В итоге, как считаю, Леша принял правильное решение. Конечно, хотелось, чтобы он продолжил карьеру там, где была бы возможность выступать в Евролиге. Но в конечном счете все правильно. Открыл для себя новый рынок. Думаю, еще несколько лет сможет продолжать карьеру в Китае.

Почему политика помешала переезду в Сербию? Сразу возникала проблема с потенциальной поездкой на матч Евролиги в Литву. Он бы не мог туда въехать. Руководители клуба из Белграда подумали наперед. Тем более в этом году система плей‑аута, много команд потом очно будут бороться за плей‑офф. И посчитали, что если в соперники выпадет «Жальгирис», то будет не очень удобно. В итоге в «Црвене Звезде» передумали подписывать Алексея», – заявил Фимич.

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1 комментарий

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Grin of Ant
А причем здесь Литва?) И чего вы боялись, что его и там в ресторане изобьют или что?
Беспорядков на стадионе?
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