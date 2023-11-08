Алексей Саврасенко: «У Шведа есть все, чтобы стать одним из лучших игроков китайской лиги»

Теги Алексей Саврасенко Алексей Швед чемпионат Китая Шаньси Баскетбол

Бывший игрок сборной России Алексей Саврасенко поделился своим мнением о переходе звездного защитника Алексея Шведа в чемпионат Китая.

«Здорово, что Алексей поехал играть в Китай, что российские баскетболисты остаются востребованными. В первых играх он показал отличную результативность.

Думаю, что у Алексея есть все, чтобы стать там одним из лучших игроков, я в этом уверен на 100%. Будем теперь следить за чемпионатом Китая», – считает Саврасенко.

Швед пополнил состав «Шаньси Лунгс».

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