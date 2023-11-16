Алексей Швед о дебюте в Китае: «Первые впечатления великолепные, все нравится. Играю хорошо, но всегда можно лучше»

Российский защитник « » в интервью «СЭ» поделился мнением о своем дебюте в чемпионате Китая и рассказал о первых впечатлениях от нового коллектива.

— Ты начал свое выступление в СBA c четырех дабл-даблов в пяти матчах. Это великолепный дебют, согласен?

— Играю хорошо, но всегда можно лучше. Буду к этому стремиться. Все-таки я пропустил полгода, а это бесследно не проходит.

— График игр в CBA похож на календарь НБА. Тебе комфортно?

— Более чем. За шесть дней провели три матча. То есть игры были через день. Я уже выступал в таком графике, мне не привыкать. Скоро в чемпионате наступит перерыв до 1 декабря. Из-за «окон» ФИБА. Поэтому дадут несколько дней отдыха, а затем возобновим тренировки.

— Уже придумал как провести выходные?

— Да, очень хотим посмотреть несколько музеев города Тайюань. Возможно, съездим на водопад Хукоу. Пока на это не было времени. Только посмотрели пару основных достопримечательностей. Кстати, я прилетел в Китай 25 октября и пока не было ни одного выходного. Тут тренируются постоянно.

— Твои первые впечатления от нового коллектива?

— Великолепные, все нравится. Очень хорошее отношение к игрокам. Менеджмент делает все возможное, чтобы баскетболистам было комфортно, легионерам помогают разобраться во всех деталях. Тренер постоянно общается, спрашивает мое мнение по тому или иному вопросу.

— У тебя есть желание выучить китайский?

— Пока я знаю некоторые слова, но хочу подтянуть разговорный. Думаю, буду заниматься с преподавателем. Понимаю, что вряд ли получится свободно овладеть языком в силу его сложности, но хочу понимать китайский на бытовом уровне. Ответить, если что-то спросят на улице, в супермаркете.

— В контракте нет обязательств выучить язык за какой-то период времени? Как у иностранцев, выступающих в немецкой Бундеслиге.

— Нет, такого нет, – сказал Швед.