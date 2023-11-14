Болельщики китайского клуба «Шаньси» скандируют «MVP» в адрес российского защитника команды .

Кроме того, китайские любители баскетбола ставят знаменитую советскую песню «Катюша» при выходе Шведа с арены.

В предыдущем туре китайской лиги Швед помог « » в упорной борьбе победить «Чжэцзян» (101:100). За 37,5 минуты на площадке россиянин набрал 29 очков (9 из 19 с игры, 7 из 10 из-за дуги, 4 из 6 с линии штрафных), сделал 14 передач, 8 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот и 4 потери.