Алексею Шведу в Китае скандируют «MVP» и ставят «Катюшу»

Теги Алексей Швед Баскетбол - видео чемпионат Китая Шаньси Баскетбол

Болельщики китайского клуба «Шаньси» скандируют «MVP» в адрес российского защитника команды Алексея Шведа.

Кроме того, китайские любители баскетбола ставят знаменитую советскую песню «Катюша» при выходе Шведа с арены.

В предыдущем туре китайской лиги Швед помог «Шаньси» в упорной борьбе победить «Чжэцзян» (101:100). За 37,5 минуты на площадке россиянин набрал 29 очков (9 из 19 с игры, 7 из 10 из-за дуги, 4 из 6 с линии штрафных), сделал 14 передач, 8 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот и 4 потери.

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5 комментариев

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jeko19
Нок Су Хау! Нок Су Хау!
+3
0
+3
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Михаил Зюбин
Алёша красавчик👍 так держать 💪
+3
0
+3
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zastup
Ответ m.scaline
поезжай, чего же ждать!
там красный режим .. спасибо дома погуляю
0
0
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