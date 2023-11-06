Андрей Кириленко: «Швед отлично влился в свою новую команду. Блестящий дебют»

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил дебют российского защитника в составе китайского клуба «Шаньси».

В первой встрече Швед набрал 20 очков и 15 передач, во второй – 16 очков, 5 подборов и 6 передач.

«Статистика говорит сама за себя, блестящий дебют, я посмотрел нарезку лучших моментов игры, он отлично влился в свою новую команду. Мне очень интересно посмотреть, какой там баскетбол, так как я пока о китайском чемпионате ничего не знаю, мы в последнее время обращали внимание на европейский баскетбол, потому что играли там все соревнования и по большей части игнорировали то, что происходит на Востоке. Ситуация, которая сейчас происходит, заставляет нас туда смотреть, и мне очень интересно узнать от очевидца, какой там уровень, насколько мы можем проводить клубные матчи или игры национальной сборной со спортивной точки зрения.

Я думаю, Алексей вполне может стать там одной из главных звезд, заявку на это он уже сделал. На самом деле, то, что его позвали в Китай, говорит о признании его как сильного игрока, потому что там действует лимит на легионеров, и если легионер не будет одним из лидеров команды, то зачем тогда его вообще брать», – считает Кириленко.

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, помимо баскетбола?