Дражен Анзулович после победы над «НН»: «Команда сегодня старалась, имела большое желание, выиграла – но я хочу, чтобы она играла еще лучше!»

Главный тренер «Самары» после победы над «Нижним Новгородом» (85:79) признал, что невынужденные ошибки позволили гостям вернуться в игру.

«Поздравляю нашу команду. Для нас это была очень важная встреча, и очень важно, что мы выиграли. Начало матча, первая четверть – это была лучшая четверть, которую мы сыграли в этом сезоне. Но у нас нет стабильности в игре. Я очень уважаю работу тренера , уважаю его команду – мы знали, что игра будет очень тяжелой от первой до последней минуты.

И когда вели 12 очков, мы знали, что игра еще не сделана, знали, что нужно стараться играть до конца. Вторую и третью четверти мы провели не с тем качеством, которое я хочу. И все же за три минуты до конца мы имели 11 очков преимущества – и допустили такие ошибки, которые команда нашего уровня не должна допускать, дав «Нижнему» шанс вернуться в игру. Почему? Не хватило концентрации. Это большая наша проблема: мы не можем держать концентрацию все сорок минут. Команда сегодня старалась, имела большое желание, выиграла – но я хочу, чтобы она играла еще лучше! Как мы играли первую четверть – так нужно играть минимум три четверти», – заявил Анзулович.