Дражен Анзулович: «Последние результаты «Нижнего» не имеют значения. Эта команда заслуживает уважения»

Теги Дражен Анзулович БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал, чего ждет от своей команды в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Не имеет значения, какие результаты были в последнее время у «Нижнего». Эта команда заслуживает уважения. И Единая лига ВТБ – такой турнир, где каждый может выиграть.

Нам нужно играть много-много лучше, чем мы играли в последних трех матчах, особенно в защите. У «Нижнего» достаточно хороших игроков с опытом выступления в ведущих командах. И нам нужно показать лучшую свою игру, чтобы обыграть этого соперника.

Болельщики, приходите нас поддержать, станьте нашим шестым игроком! Вместе мы будем сильнее!» – заявил Анзулович.

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