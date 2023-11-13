Дражен Анзулович: «Последние результаты «Нижнего» не имеют значения. Эта команда заслуживает уважения»

Главный тренер «Самары» рассказал, чего ждет от своей команды в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

«Не имеет значения, какие результаты были в последнее время у «Нижнего». Эта команда заслуживает уважения. И Единая лига ВТБ – такой турнир, где каждый может выиграть.

Нам нужно играть много-много лучше, чем мы играли в последних трех матчах, особенно в защите. У «Нижнего» достаточно хороших игроков с опытом выступления в ведущих командах. И нам нужно показать лучшую свою игру, чтобы обыграть этого соперника.

Болельщики, приходите нас поддержать, станьте нашим шестым игроком! Вместе мы будем сильнее!» – заявил Анзулович.