Дражен Анзулович: «Оборона — наша главная проблема в трех последних встречах»

Главный тренер «Самары» заявил, что плохая игра в защите стала главной причиной поражения от ЦСКА (76:94).

«Поздравления ЦСКА. Соперники контролировали всю игру, за исключением некоторых моментов. В частности, в третьей четверти мы сократили отставание до «-5». Сразу после этого они нашли два легких трехочковых, и мы совсем не контролировали происходящее в защите, что позволило ЦСКА решить исход матча.

Оборона — наша главная проблема в трех последних встречах, нам не хватает контроля, работы на своей половине площадки. Сегодня мы пропустили 94 очка, и против такого соперника как ЦСКА это означает, что у тебя нет других шансов на победу», – сказал Анзулович.