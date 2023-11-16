Ник Нерс о заявлении полиции, что у них нет доказательств слов Убре: «Верю ему на слово»

Теги Филадельфия НБА Келли Убре Ник Нерс Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс, несмотря на заявление полиции, что у них нет доказательств слов Келли Убре, верит своему подопечному.

Форвард в субботу бы госпитализирован с переломами ребер и другими травмами – как заявил сам Убре, после того, как его сбила машина и скрылась с места происшествия. Форвард назвал локацию произошедшего, однако полиции не удалось ничего найти по камерам видеонаблюдения.

– Мы на Шестом телеканале от источников в полиции узнали, что они подозревают, заявление Убре не соответствует действительности, и его травмы были получены не после столкновения с автомобилем. Объяснял ли он команде в деталях, что произошло?

– Насколько я знаю, да.

– Вы верите ему?

– Да.

– Обеспокоены ли вы тем, что слова Убре на деле могут оказаться неправдой?

– Если до этого дойдет – наверное. Но, как я и сказал ранее, верю Убре на слово. Сейчас голова у меня не этим забита. Мы сфокусированы на сезоне. Если появятся еще какие-то доказательства, мы будем разбираться с ними, – сказал Нерс.

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2 комментария

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Андрей Соколов
Скорее всего, опять в лесу на велике катался, но в этот раз не фартануло. А счас мажется, чтобы клуб не оштрафовал. Ваш капитан очевидность.
https://www.youtube.com/watch?v=2HxBFGw0XB0
+2
-1
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Андрей Соколов
Скорее всего, опять в лесу на велике катался, но в этот раз не фартануло. А счас мажется, чтобы клуб не оштрафовал. Ваш капитан очевидность. https://www.youtube.com/watch?v=2HxBFGw0XB0
до ближайших стейт форестов километров 20. на бэмиксе со сломанными ребрами и километра не протянешь
+1
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