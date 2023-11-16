Ник Нерс о заявлении полиции, что у них нет доказательств слов Убре: «Верю ему на слово»

Главный тренер «Филадельфии» , несмотря на заявление полиции, что у них нет доказательств слов , верит своему подопечному.

Форвард в субботу бы госпитализирован с переломами ребер и другими травмами – как заявил сам Убре, после того, как его сбила машина и скрылась с места происшествия. Форвард назвал локацию произошедшего, однако полиции не удалось ничего найти по камерам видеонаблюдения.

– Мы на Шестом телеканале от источников в полиции узнали, что они подозревают, заявление Убре не соответствует действительности, и его травмы были получены не после столкновения с автомобилем. Объяснял ли он команде в деталях, что произошло?

– Насколько я знаю, да.

– Вы верите ему?

– Да.

– Обеспокоены ли вы тем, что слова Убре на деле могут оказаться неправдой?

– Если до этого дойдет – наверное. Но, как я и сказал ранее, верю Убре на слово. Сейчас голова у меня не этим забита. Мы сфокусированы на сезоне. Если появятся еще какие-то доказательства, мы будем разбираться с ними, – сказал Нерс.