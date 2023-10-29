Ник Нерс: «Тайриз Макси играл потрясающе, но ему надо действовать еще на 25% агрессивнее»

Теги Филадельфия Торонто НБА Ник Нерс Тайриз Макси Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс подвел итоги старта сезона разыгрывающего Тайриза Макси.

«Прекрасно бросает издали, создает пространство для атаки. Находит контакт с защитником, завершая из-под кольца. Отдает передачи, но также при этом дорожит мячом.

На мой взгляд, сегодня он лучше организовывал наше нападение. Мне нужно посмотреть запись, но он играл здорово, играл потрясающе.

Вы уже слышали, как я говорю: у него появилась прекрасная возможность показать себя. Мне казалось, что Тайриз каждый раз набирал по 30 очков, когда я еще был в команде соперника. Поэтому приятно видеть, что он продолжает в том же духе, когда я рядом. Невероятный игрок. Но ему надо действовать еще на 25% агрессивнее», – сказал Нерс после победы над «Торонто» (114:107).

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