Ник Нерс: «Тайриз Макси играл потрясающе, но ему надо действовать еще на 25% агрессивнее»

Главный тренер «Филадельфии» подвел итоги старта сезона разыгрывающего .

«Прекрасно бросает издали, создает пространство для атаки. Находит контакт с защитником, завершая из-под кольца. Отдает передачи, но также при этом дорожит мячом.

На мой взгляд, сегодня он лучше организовывал наше нападение. Мне нужно посмотреть запись, но он играл здорово, играл потрясающе.

Вы уже слышали, как я говорю: у него появилась прекрасная возможность показать себя. Мне казалось, что Тайриз каждый раз набирал по 30 очков, когда я еще был в команде соперника. Поэтому приятно видеть, что он продолжает в том же духе, когда я рядом. Невероятный игрок. Но ему надо действовать еще на 25% агрессивнее», – сказал Нерс после победы над « » (114:107).

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