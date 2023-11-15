«Он в хорошем настроении». Келли Убре во вторник побывал на тренировочной базе «Сиксерс»

Теги происшествия Филадельфия НБА Роберт Ковингтон Келли Убре Ник Нерс Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Убре вернулся на тренировочную базу команды во вторник, спустя три дня после того, как получил перелом ребра в результате попадания под автомобиль.

«Келли в хорошем настроении. Он немного покатался на велотренажере. Так что у него все в порядке», – сказал главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс.

Полиция Филадельфии рассказала, что серебристая машина задела Убре боковым зеркалом со стороны водителя вечером в субботу, когда он переходил улицу. Баскетболист получил перелом ребра, рваные раны и другие травмы. Автомобиль скрылся с места происшествия, расследование инцидента продолжается.

Убре планируется повторно осмотреть в конце недели, и тогда же может быть установлен график его возвращения.

В своем первом сезоне за «Филадельфию» после подписания годичного контракта в конце лета Убре набирал в среднем по 16,8 очка за игру. Место Келли в стартовом составе во вторник занял Роберт Ковингтон.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Уф... Это уже очень хорошие новости.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий