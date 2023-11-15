Форвард «Филадельфии» вернулся на тренировочную базу команды во вторник, спустя три дня после того, как получил перелом ребра в результате попадания под автомобиль.

«Келли в хорошем настроении. Он немного покатался на велотренажере. Так что у него все в порядке», – сказал главный тренер «Сиксерс» .

Полиция Филадельфии рассказала, что серебристая машина задела Убре боковым зеркалом со стороны водителя вечером в субботу, когда он переходил улицу. Баскетболист получил перелом ребра, рваные раны и другие травмы. Автомобиль скрылся с места происшествия, расследование инцидента продолжается.

Убре планируется повторно осмотреть в конце недели, и тогда же может быть установлен график его возвращения.

В своем первом сезоне за «Филадельфию» после подписания годичного контракта в конце лета Убре набирал в среднем по 16,8 очка за игру. Место Келли в стартовом составе во вторник занял .