«Он в хорошем настроении». Келли Убре во вторник побывал на тренировочной базе «Сиксерс»
Форвард «Филадельфии» Келли Убре вернулся на тренировочную базу команды во вторник, спустя три дня после того, как получил перелом ребра в результате попадания под автомобиль.
«Келли в хорошем настроении. Он немного покатался на велотренажере. Так что у него все в порядке», – сказал главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс.
Полиция Филадельфии рассказала, что серебристая машина задела Убре боковым зеркалом со стороны водителя вечером в субботу, когда он переходил улицу. Баскетболист получил перелом ребра, рваные раны и другие травмы. Автомобиль скрылся с места происшествия, расследование инцидента продолжается.
Убре планируется повторно осмотреть в конце недели, и тогда же может быть установлен график его возвращения.
В своем первом сезоне за «Филадельфию» после подписания годичного контракта в конце лета Убре набирал в среднем по 16,8 очка за игру. Место Келли в стартовом составе во вторник занял Роберт Ковингтон.
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