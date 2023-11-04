Ник Нерс о 22+5+10 от Тайриза Макси: «Этого недостаточно»
Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс прокомментировал 22 очка, 5 подборов и 10 передач Тайриза Макси во второй половине матча против «Финикса» (112:100).
«Этого недостаточно.
Он слишком хорош, чтобы проводить спокойную первую половину. Я не критикую его, я просто хочу, чтобы он был более агрессивен. Он слишком хорошо умеет обыгрывать на дриблинге, и он слишком хороший снайпер, чтобы не пользоваться этим.
Мы продолжим работать над этим, но я рад, что он реабилитировался во второй половине», – сказал тренер.
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