Ник Нерс: «Нашим новобранцам предстоит провести дополнительную работу, прежде чем они получат свои минуты»

Главный тренер «Филадельфии» отметил, что команде потребуется время, чтобы адаптировать игроков, полученных от «Клипперс» в обмене с участием Джеймса Хардена.

В крупном трейде « » получила форвардов , , и Кеньона Мартина-младшего, а также драфт-компенсацию.

«Если бы все случилось месяц назад, было бы лучше, тут я не сомневаюсь. Но надо исходить из того, что есть.

Нашим новобранцам предстоит провести дополнительную работу на тренировочных занятиях, прежде чем они получат серьезные минуты. При этом мы будем стараться не перегружать их», – заявил Нерс.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее