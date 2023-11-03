Ник Нерс: «Нашим новобранцам предстоит провести дополнительную работу, прежде чем они получат свои минуты»

Теги Филадельфия НБА Николя Батюм Маркус Моррис Роберт Ковингтон Ник Нерс Кеньон Мартин-младший Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс отметил, что команде потребуется время, чтобы адаптировать игроков, полученных от «Клипперс» в обмене с участием Джеймса Хардена.

В крупном трейде «Филадельфия» получила форвардов Роберта Ковингтона, Николя Батюма, Маркуса Морриса и Кеньона Мартина-младшего, а также драфт-компенсацию.

«Если бы все случилось месяц назад, было бы лучше, тут я не сомневаюсь. Но надо исходить из того, что есть.

Нашим новобранцам предстоит провести дополнительную работу на тренировочных занятиях, прежде чем они получат серьезные минуты. При этом мы будем стараться не перегружать их», – заявил Нерс.

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