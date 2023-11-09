Алексей Швед набрал 20 очков и сделал 11 передач в победном матче против «Циндао»

В четверг, 9 ноября, российский защитник провел свой четвертый матч в китайской лиге.

Швед помог « » победить «Циндао» (123:112), набрав 20 очков, сделав 11 передач, 2 подбора, 2 перехвата, блок-шот и потерю за 29:33 на паркете.

Россиянин реализовал 6 из 14 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 5 из 5 с линии штрафных.

Швед провел в Китае четыре матча, набирая в среднем 19,0 очка, 10,8 передачи, 2,8 подбора, 1,5 перехвата и 0,5 блок-шота.