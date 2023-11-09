Алексей Швед набрал 20 очков и сделал 11 передач в победном матче против «Циндао»

Теги Алексей Швед Баскетбол - видео чемпионат Китая Шаньси Баскетбол

В четверг, 9 ноября, российский защитник Алексей Швед провел свой четвертый матч в китайской лиге.

Швед помог «Шаньси» победить «Циндао» (123:112), набрав 20 очков, сделав 11 передач, 2 подбора, 2 перехвата, блок-шот и потерю за 29:33 на паркете.

Россиянин реализовал 6 из 14 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 5 из 5 с линии штрафных.

Швед провел в Китае четыре матча, набирая в среднем 19,0 очка, 10,8 передачи, 2,8 подбора, 1,5 перехвата и 0,5 блок-шота.

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5 комментариев

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Михаил Зюбин
Ответ catcher69
это не кому неинтересно...
Вы сударь, не правы!
+4
0
+4
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catcher69
это не кому неинтересно...
+2
-2
0
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Машин Максим
что-то у Лехи опять не то с процентом, нужно хотя бы к 50 стремиться
0
0
0
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catcher69
Ответ Михаил Зюбин
Вы сударь, не правы!
бывает...))))))
0
0
0
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Сергей Орлов
Ответ Машин Максим
что-то у Лехи опять не то с процентом, нужно хотя бы к 50 стремиться
Кирпичный завод своё дело знает!
0
0
0
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