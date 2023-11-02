Алексей Швед дебютировал за «Шаньси» – 20 очков и 15 передач
Российский защитник Алексей Швед провел дебютный матч за китайский клуб «Шаньси».
За 33 минуты на площадке россиянин набрал 20 очков (6 из 18 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 5 из 6 с линии штрафных), сделал 15 передач, 2 подбора и 4 потери.
Команда Шведа уступила «Шаньдуну» со счетом 114:117.
Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, кроме баскетбола?
Бросай когда, как и откуда хочешь, передачи залетают на раз-два буквально )