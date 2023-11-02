Алексей Швед дебютировал за «Шаньси» – 20 очков и 15 передач

Теги Алексей Швед чемпионат Китая Шаньси Баскетбол

Российский защитник Алексей Швед провел дебютный матч за китайский клуб «Шаньси».

За 33 минуты на площадке россиянин набрал 20 очков (6 из 18 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 5 из 6 с линии штрафных), сделал 15 передач, 2 подбора и 4 потери.

Команда Шведа уступила «Шаньдуну» со счетом 114:117.

Алексей Швед едет в чемпионат Китая. А чем можно заняться в Шаньси, кроме баскетбола?

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2 комментария

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Кирилл
Китай для Шведа - прям раздолье )
Бросай когда, как и откуда хочешь, передачи залетают на раз-два буквально )
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dyarkov1
Ответ Кирилл
Китай для Шведа - прям раздолье ) Бросай когда, как и откуда хочешь, передачи залетают на раз-два буквально )
Ага особенно если против тебя играют два первораундника НБА
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