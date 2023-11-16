Леброн Джеймс стал вторым самым возрастным игроком в истории, кому удалось оформить трипл-дабл. Карл Мэлоун сделал его в 40 лет

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА Карл Мэлоун Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в игре против «Сакраменто» (110:125) записал в свой актив трипл-дабл: 28 очков, 11 передач, 10 подборов, а также сделал 4 перехвата и блок-шот (6 потерь).

Джеймс реализовал 9 из 15 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 7 из 8 с линии.

Как информирует ESPN Stats & Info, 4-кратный чемпион в 38 лет и 320 дней стал вторым самым возрастным игроком в истории, кому удалось оформить трипл-дабл в матче.

Карл Мэлоун за 26 минут набрал 10 очков, 11 подборов и 10 передач 28 ноября 2003 года против «Сан-Антонио» – ему было 40 лет и 127 дней.

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4 комментария

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Локоть Артеста
В следующем году на драфте будут выбраны ребята, которые родились после того как Леброн дебютировал.
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Оскар Муравьёв
Да рекорд мелоуна вечен
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VKing24
Все возрастные рекорды будут побиты Джеймсом, можно заочно ему отдать всё)
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