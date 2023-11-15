Леброн Джеймс тщательно проверил новый паркет «Лейкерс» перед матчем внутрисезонного турнира

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Баскетбол - видео Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тщательно проверил новый паркет на домашней арене команды перед матчем внутрисезонного турнира с «Мемфисом».

Джеймс обошел всю площадку, проверяя, насколько хорошо уложен паркет.

Команды НБА используют альтернативные паркеты во время игр нового турнира.

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3 комментария

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Mr.BadGuy
ЛеПрораб
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Ed Monix
"….Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?"

Николай Некрасов.
+1
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xamer 9
Ответ Mr.BadGuy
ЛеПрораб
ЛеИнспектор
0
0
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