Звездный форвард « » тщательно проверил новый паркет на домашней арене команды перед матчем внутрисезонного турнира с « ».

Джеймс обошел всю площадку, проверяя, насколько хорошо уложен паркет.

Команды НБА используют альтернативные паркеты во время игр нового турнира.