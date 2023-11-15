Леброн Джеймс тщательно проверил новый паркет «Лейкерс» перед матчем внутрисезонного турнира
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тщательно проверил новый паркет на домашней арене команды перед матчем внутрисезонного турнира с «Мемфисом».
Джеймс обошел всю площадку, проверяя, насколько хорошо уложен паркет.
Команды НБА используют альтернативные паркеты во время игр нового турнира.
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.
Глядит — хорошо ли метели
Лесные тропы занесли,
И нет ли где трещины, щели,
И нет ли где голой земли?"
Николай Некрасов.