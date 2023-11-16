«Кингз» нанесли « » первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125.

Суперзвезда «озерников» записал в свой актив трипл-дабл: 28 очков, 11 передач, 10 подборов, а также сделал 4 перехвата и блок-шот (6 потерь).

Джеймс реализовал 9 из 15 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 7 из 8 с линии.

Таким образом, 4-кратный чемпион оформил 108-й трипл-дабл в карьере и поднялся на пятую строчку в истории, обойдя ныне главного тренера «Далласа» . У 2-кратного MVP Николы Йокича 109 матчей с тремя двузначными статистическими показателями.

Джеймс также обошел (2282) по 3-очковым за карьеру (2283) и вышел на 8-е место в истории. До Винса Картера – 7 дальних попаданий.