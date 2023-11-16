Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в матче с «Кингз» и поднялся на 5-ю строчку в истории

Теги Леброн Джеймс Джейсон Терри Лейкерс Джейсон Кидд Сакраменто НБА Баскетбол - видео Баскетбол

«Кингз» нанесли «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125.

Суперзвезда «озерников» Леброн Джеймс записал в свой актив трипл-дабл: 28 очков, 11 передач, 10 подборов, а также сделал 4 перехвата и блок-шот (6 потерь).

Джеймс реализовал 9 из 15 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 7 из 8 с линии.

Таким образом, 4-кратный чемпион оформил 108-й трипл-дабл в карьере и поднялся на пятую строчку в истории, обойдя ныне главного тренера «Далласа» Джейсона Кидда. У 2-кратного MVP Николы Йокича 109 матчей с тремя двузначными статистическими показателями.

Джеймс также обошел Джейсона Терри (2282) по 3-очковым за карьеру (2283) и вышел на 8-е место в истории. До Винса Картера – 7 дальних попаданий.

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13 комментариев

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pulyalke
леброн перспективный парнишка - еще в прощальной игре вембаньямы сыграет лет через 15
+16
-4
+12
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Николай Блясов
Ответ BuTaJIbKa
при всём уважении - это и называется намусорил. И играл так себе, и потерь немеряно, и команда без шансов отлетела
при всём уважении, ты смотрел игру то? он один и играл только. намусорил блин))))
играл так себе... девиса на площадке потеряли, ДиЛо балбес, а в целом Кингз на голову сильнее как команда.
+7
-3
+4
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boller_73
Ответ Артур Кочетков
что такое трипл дабл?
Что такое офсайд?
+4
-1
+3
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Роман Полянский
Вообще, конечно,,карьера Леброна с точки зрения статистики - это нечто уникальное.
+3
-1
+2
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Иван Бойченко
ни дня без рекорда
+1
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Локоть Артеста
У мистера Крабса почти каждый матч какой-нибудь рекорд. Все же возраст берет свое, видно что ему тяжело держать свой уровень.
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TalSer
У Лебы как обычно новая ачивка в проигранном матче)
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