Леброн Джеймс вернулся в оборону и накрыл лэй-ап Сабониса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Сакраменто НБА Баскетбол - видео Домантас Сабонис Баскетбол

«Кингз» нанесли «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125.

Суперзвезда «озерников» Леброн Джеймс стал автором красивого защитного действия на старте второй половины. 38-летний форвард вернулся в оборону и от щита заблокировал лэй-ап Домантаса Сабониса.

Джеймс записал в свой актив трипл-дабл: 28 очков, 11 передач, 10 подборов, а также сделал 4 перехвата и блок-шот (6 потерь).

Джеймс реализовал 9 из 15 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 7 из 8 с линии.

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3 комментария

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boller_73
У Хэма ни стыда, ни совести. Заставляет человека в 38 лет играть в защите. Леброн должен сидеть в кресле-чалке у кольца соперника и забивать в пустое кольцо
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Илья Петров
Тренерам соперникам нужно заманивать Леброна на такие вот маневры. Так он в защите все время зевает, а вот блокануть со спины никогда не удержится. Он же после этого забега на пол площадки еле отдышался. Блин я не хейтю сейчас, он реально прям запыхался оч сильно после этого.
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jqzn88xn6n
Ответ boller_73
У Хэма ни стыда, ни совести. Заставляет человека в 38 лет играть в защите. Леброн должен сидеть в кресле-чалке у кольца соперника и забивать в пустое кольцо
А играть кто тогда будет?😂
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