Леброн Джеймс вернулся в оборону и накрыл лэй-ап Сабониса

«Кингз» нанесли « » первое домашнее поражение в сезоне-2023/24 – 110:125.

Суперзвезда «озерников» стал автором красивого защитного действия на старте второй половины. 38-летний форвард вернулся в оборону и от щита заблокировал лэй-ап .

Джеймс записал в свой актив трипл-дабл: 28 очков, 11 передач, 10 подборов, а также сделал 4 перехвата и блок-шот (6 потерь).

Джеймс реализовал 9 из 15 с игры (3 из 7 из-за дуги) и 7 из 8 с линии.