Леброн Джеймс о матче с «Мемфисом»: «Мы отлично бросали. Хорошая победа»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс остался доволен игрой команды в матче с «Мемфисом» (134:107).

Джеймс отыграл 23 минуты, набрал 16 очков, 9 подборов и 6 передач при 3 из 6 из-за дуги.

«Не хочется быть тем парнем, который не может попасть по кольцу, когда команда просто шикарно атакует с дистанции. Хочется быть частью этого.

Мы отлично бросали. Хорошая победа», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» во вторник повторили клубный рекорд по реализованным 3-очковым за матч. Калифорнийцы общими усилиями отправили в цель 22 дальних броска.

«Лейкерс» реализовали 22 из 35. 62,9% – лучший результат в истории НБА для команды, которая совершила 35 и более попыток.

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1 комментарий

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vzi
23/35 трешек - очередной рекорд НБА с участием Леброн Джеймс.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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