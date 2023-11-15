Леброн Джеймс о матче с «Мемфисом»: «Мы отлично бросали. Хорошая победа»

Лидер « » остался доволен игрой команды в матче с « » (134:107).

Джеймс отыграл 23 минуты, набрал 16 очков, 9 подборов и 6 передач при 3 из 6 из-за дуги.

«Не хочется быть тем парнем, который не может попасть по кольцу, когда команда просто шикарно атакует с дистанции. Хочется быть частью этого.

Мы отлично бросали. Хорошая победа», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» во вторник повторили клубный рекорд по реализованным 3-очковым за матч. Калифорнийцы общими усилиями отправили в цель 22 дальних броска.

«Лейкерс» реализовали 22 из 35. 62,9% – лучший результат в истории для команды, которая совершила 35 и более попыток.