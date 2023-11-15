Леброн Джеймс о матче с «Мемфисом»: «Мы отлично бросали. Хорошая победа»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс остался доволен игрой команды в матче с «Мемфисом» (134:107).
Джеймс отыграл 23 минуты, набрал 16 очков, 9 подборов и 6 передач при 3 из 6 из-за дуги.
«Не хочется быть тем парнем, который не может попасть по кольцу, когда команда просто шикарно атакует с дистанции. Хочется быть частью этого.
Мы отлично бросали. Хорошая победа», – заявил Джеймс.
«Лейкерс» во вторник повторили клубный рекорд по реализованным 3-очковым за матч. Калифорнийцы общими усилиями отправили в цель 22 дальних броска.
«Лейкерс» реализовали 22 из 35. 62,9% – лучший результат в истории НБА для команды, которая совершила 35 и более попыток.
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