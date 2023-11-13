Тайриз Халибертон: «Я многое почерпнул из видеоигр. Когда в 2К камера настроена так, что видна вся площадка, – порой именно так в голове себе все и представляю»

Теги Индиана НБА NBA 2K Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон в интервью The Ringer признался, что видеоигры помогли ему в процессе становления как плеймейкера.

«Честно говоря, многое из того, что знаю о том, как играть в баскетбол, я почерпнул из видеоигр. Когда играешь в 2K и камера настроена под таким углом, что видна вся площадка, – иногда именно так в голове я себе все и представляю», – сказал Халибертон.

Защитник лидирует в НБА по среднему количеству передач за игру – 12,2. Он также набирает 23,8 очка, 3,9 подбора и перехват при 51,7% с игры и 40,9% из-за дуги.

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1 комментарий

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old folk
А вы говорите, зумеры)
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