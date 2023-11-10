Тайриз Халибертон сделал 7 дабл-даблов в 8 матчах на старте регулярки – второй результат в истории среди разыгрывающих

Теги Мэджик Джонсон Индиана Лейкерс НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон набрал 29 очков и сделал 10 результативных передач в матче с «Милуоки» (126:124).

Таким образом, защитник сделал 7 дабл-даблов в 8 матчах сезона – это второй результат в истории среди разыгрывающих. В сезоне-1983/84 Мэджик Джонсон добивался двузначных показателей в каждом из восьми матчей на старте регулярки. Легенда «Лейкерс» тогда сделал серию из 44 матчей с 10 и более передачами (14,4 в среднем), но пять раз за этот период ему не удавалось добраться до 10 набранных очков.

«Пэйсерс» с результатом 6-3 идут третьими на Востоке.

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