Тренер Халибертона в университете: «У Тайриза есть реальный шанс однажды стать членом Зала славы»

Теги Индиана НБА университет Айова Стэйт Тайриз Халибертон Баскетбол

Бывший главный тренер разыгрывающего «Индианы» Тайриза Халибертона в университете Айова Стэйт Стив Пром видит в нем будущего члена Зала славы.

«Тайриз играет в таком прекрасном темпе. Когда вы оцениваете разыгрывающих, смотрите, как они действуют – могут ли они играть на разных скоростях? Могут ли они ускорять или замедлять игру?

Тайриз уже стал участником Матча всех звезд, надеюсь, что следующим летом он поедет на Олимпиаду. У него есть реальный шанс однажды стать членом Зала славы, если сможет удержаться на этом пути. Я знал, что он будет хорошим игроком, но не думал, что на таком уровне это произойдет так быстро.

Это заслуга его характера, трудовой этики. Высокое баскетбольное мастерство и IQ. Думаю, именно поэтому он быстро добился успеха на уровне университета, и вы видите, что он снова делает это на профессиональном уровне. «Индиана» очень хорошо ему подошла», – заявил тренер в эфире SiriusXM NBA Radio.

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1 комментарий

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Jazzzz
Ну началось…)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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