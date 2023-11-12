Тренер Халибертона в университете: «У Тайриза есть реальный шанс однажды стать членом Зала славы»

Бывший главный тренер разыгрывающего «Индианы» в университете Айова Стэйт Стив Пром видит в нем будущего члена Зала славы.

«Тайриз играет в таком прекрасном темпе. Когда вы оцениваете разыгрывающих, смотрите, как они действуют – могут ли они играть на разных скоростях? Могут ли они ускорять или замедлять игру?

Тайриз уже стал участником Матча всех звезд, надеюсь, что следующим летом он поедет на Олимпиаду. У него есть реальный шанс однажды стать членом Зала славы, если сможет удержаться на этом пути. Я знал, что он будет хорошим игроком, но не думал, что на таком уровне это произойдет так быстро.

Это заслуга его характера, трудовой этики. Высокое баскетбольное мастерство и IQ. Думаю, именно поэтому он быстро добился успеха на уровне университета, и вы видите, что он снова делает это на профессиональном уровне. « » очень хорошо ему подошла», – заявил тренер в эфире SiriusXM NBA Radio.