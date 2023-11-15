Джейден Макдэниэлс о стычке с Клэем Томпсоном: «По-моему, ничего серьезного. Я смеялся и шутил»

Форвард «Миннесоты» прокомментировал стычку с защитником «Голден Стэйт» , которая случилась на первых минутах встречи внутрисезонного турнира.

«Я пытался побороться за подбор, но он схватил меня за воротник. Я просто хотел защитить себя и убрать с себя его руку.

На мой взгляд, ничего серьезного не произошло. Он промахнулся, побежал в защиту, мы, наверное, что-то сказали друг другу. По-моему, ничего серьезного. Я смеялся и шутил. Некоторые люди воспринимают все по-другому.

Нет, мы не знакомы. Я знаю только, что это Клэй Томпсон», – сказал 23-летний игрок.

В результате потасовки были удалены три игрока – Макдэниэлс (« »), Томпсон и Дрэймонд Грин (оба – « »).