Джейден Макдэниэлс о стычке с Клэем Томпсоном: «По-моему, ничего серьезного. Я смеялся и шутил»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Баскетбол - видео Клэй Томпсон Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс прокомментировал стычку с защитником «Голден Стэйт» Клэем Томпсоном, которая случилась на первых минутах встречи внутрисезонного турнира.

«Я пытался побороться за подбор, но он схватил меня за воротник. Я просто хотел защитить себя и убрать с себя его руку.

На мой взгляд, ничего серьезного не произошло. Он промахнулся, побежал в защиту, мы, наверное, что-то сказали друг другу. По-моему, ничего серьезного. Я смеялся и шутил. Некоторые люди воспринимают все по-другому.

Нет, мы не знакомы. Я знаю только, что это Клэй Томпсон», – сказал 23-летний игрок.

В результате потасовки были удалены три игрока – Макдэниэлс («Миннесота»), Томпсон и Дрэймонд Грин (оба – «Голден Стэйт»).

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
carmelo hot sause
Хорошая реклама джерси Миннесоты получилась - их форма выдержала, а вот ГСВшная порвалась
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
Гена что за там воротник на майке у Миньки?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий