Джейден Макдэниэлс о стычке с Клэем Томпсоном: «По-моему, ничего серьезного. Я смеялся и шутил»
Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс прокомментировал стычку с защитником «Голден Стэйт» Клэем Томпсоном, которая случилась на первых минутах встречи внутрисезонного турнира.
«Я пытался побороться за подбор, но он схватил меня за воротник. Я просто хотел защитить себя и убрать с себя его руку.
На мой взгляд, ничего серьезного не произошло. Он промахнулся, побежал в защиту, мы, наверное, что-то сказали друг другу. По-моему, ничего серьезного. Я смеялся и шутил. Некоторые люди воспринимают все по-другому.
Нет, мы не знакомы. Я знаю только, что это Клэй Томпсон», – сказал 23-летний игрок.
В результате потасовки были удалены три игрока – Макдэниэлс («Миннесота»), Томпсон и Дрэймонд Грин (оба – «Голден Стэйт»).
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