Владимир Гомельский: «С сожалением считаю, что «Филадельфия» не будет претендентом на титул»

Теги Бостон Клипперс Филадельфия НБА Владимир Гомельский Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от нового сезона НБА, обозначив основные интриги и личные предпочтения.

«Очень интересно последить за командами, которые заметно усилили составы за счет драфта и подписания свободных агентов. Интересно сможет ли «Майами» получить Лилларда. Интересно, как «Фила» компенсирует потерю Хардена. Я с сожалением считаю, что «Фила» не будет претендентом на титул.

Буду отсматривать первые матчи «Голден Стейт», «Клипперс», «Далласа» и, конечно, «Денвера» на Западе. На Востоке – «Бостона», «Милуоки», «Филы», «Майами» и «Орландо».

На Западе буду болеть за «Клипперс», на Востоке за «Бостон».

По позициям: Халибертон, Мюррей, Кавай, Адетокумбо и Йокич. Это про симпатии. Антипатий – нет», – написал Гомельский в своей конференции.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий