Владимир Гомельский: «С сожалением считаю, что «Филадельфия» не будет претендентом на титул»

Известный комментатор поделился ожиданиями от нового сезона НБА, обозначив основные интриги и личные предпочтения.

«Очень интересно последить за командами, которые заметно усилили составы за счет драфта и подписания свободных агентов. Интересно сможет ли «Майами» получить . Интересно, как «Фила» компенсирует потерю . Я с сожалением считаю, что «Фила» не будет претендентом на титул.

Буду отсматривать первые матчи «Голден Стейт», «Клипперс», «Далласа» и, конечно, «Денвера» на Западе. На Востоке – « », «Милуоки», «Филы», «Майами» и «Орландо».

На Западе буду болеть за « », на Востоке за «Бостон».

По позициям: Халибертон, Мюррей, Кавай, Адетокумбо и Йокич. Это про симпатии. Антипатий – нет», – написал Гомельский в своей конференции.

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл чемпионат мира