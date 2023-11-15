Джеймс Харден: «Сегодня определенно сделан шаг в правильном направлении»
Защитник «Клипперс» Джеймс Харден подвел итоги матча с «Денвером» (108:111), в котором команда потерпела пятое подряд поражение после его перехода.
«Продолжаю повторять, что у меня не было тренировочного лагеря и предсезонки, так что я привыкаю к новой команде на ходу. А еще очень и очень важно привести себя в состояние Джеймса Хардена и набрать игровую форму.
Сегодня определенно сделан шаг в правильном направлении. Продолжаем становиться лучше.
Сегодня я был чуть более агрессивен. При этом могу быть гораздо более агрессивным. Под агрессией я понимаю принятие правильных решений и создание моментов для партнеров, не только набор очков», – заявил Харден.
Джеймс вышел в старте и набрал 21 очко (7 из 15 с игры), 2 подбора и 4 передачи за 35 минут.
«Клипперс» занимают 12-е место на Западе с показателем 3-7.
И степбэк вспомнить, как делать.
он летом вино пиарил свое, катался по Китаю, тусил там, чувствовал себя обиженным - какой тут форму набирать. Уже который год он начинает сезон толстым и пузатым, а сейчас еще стал старей, медленней.