Защитник «Клипперс» Джеймс Харден подвел итоги матча с « » (108:111), в котором команда потерпела пятое подряд поражение после его перехода.

«Продолжаю повторять, что у меня не было тренировочного лагеря и предсезонки, так что я привыкаю к новой команде на ходу. А еще очень и очень важно привести себя в состояние и набрать игровую форму.

Сегодня определенно сделан шаг в правильном направлении. Продолжаем становиться лучше.

Сегодня я был чуть более агрессивен. При этом могу быть гораздо более агрессивным. Под агрессией я понимаю принятие правильных решений и создание моментов для партнеров, не только набор очков», – заявил Харден.

Джеймс вышел в старте и набрал 21 очко (7 из 15 с игры), 2 подбора и 4 передачи за 35 минут.

« » занимают 12-е место на Западе с показателем 3-7.