Джеймс Харден: «Сегодня определенно сделан шаг в правильном направлении»

Теги Денвер Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден подвел итоги матча с «Денвером» (108:111), в котором команда потерпела пятое подряд поражение после его перехода.

«Продолжаю повторять, что у меня не было тренировочного лагеря и предсезонки, так что я привыкаю к новой команде на ходу. А еще очень и очень важно привести себя в состояние Джеймса Хардена и набрать игровую форму.

Сегодня определенно сделан шаг в правильном направлении. Продолжаем становиться лучше.

Сегодня я был чуть более агрессивен. При этом могу быть гораздо более агрессивным. Под агрессией я понимаю принятие правильных решений и создание моментов для партнеров, не только набор очков», – заявил Харден.

Джеймс вышел в старте и набрал 21 очко (7 из 15 с игры), 2 подбора и 4 передачи за 35 минут.

«Клипперс» занимают 12-е место на Западе с показателем 3-7.

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5 комментариев

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LilAnswer
Я не понимаю, что ему мешало поддерживать себя в форме в межсезонье. Он про атлет, у которого есть целая команда тренеров по физ. подготовке. Приехал в команду растренированным и теперь ищет оправдания.
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vzi
Ответ LilAnswer
Я не понимаю, что ему мешало поддерживать себя в форме в межсезонье. Он про атлет, у которого есть целая команда тренеров по физ. подготовке. Приехал в команду растренированным и теперь ищет оправдания.
Бросочек надо вернуть.
И степбэк вспомнить, как делать.
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Ужратый Гусениц
Ответ LilAnswer
Я не понимаю, что ему мешало поддерживать себя в форме в межсезонье. Он про атлет, у которого есть целая команда тренеров по физ. подготовке. Приехал в команду растренированным и теперь ищет оправдания.
он тыщу лет не атлет
он летом вино пиарил свое, катался по Китаю, тусил там, чувствовал себя обиженным - какой тут форму набирать. Уже который год он начинает сезон толстым и пузатым, а сейчас еще стал старей, медленней.
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Оскар Муравьёв
Совсем Харден сдал а ведь моложе Карри и вестбрика
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