Пол Джордж о матче с «Денвером»: «Трудно победить, когда помимо соперника против вас еще три человека»

Теги Денвер Клипперс НБА судьи Пол Джордж Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж раскритиковал судей матча против «Денвера» (108:111).

Джордж (35 очков) считает, что должен был подходить к линии чаще, чем 5 раз.

«Считаю, что мы отлично сыграли. Трудно победить, когда против вас еще три человека. Они (судьи – Sports.ru) были ужасны. Но против действующих чемпионов мы должны играть еще лучше.

И все же есть много позитивных моментов. Я не один из тех, кто радуется моральным победам, но мне показалось, что сегодня мы показали себя командой, которая близка к тому, чтобы преодолеть трудности», – считает Джордж.

«Клипперс» потерпели шестое поражение подряд.

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8 комментариев

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Igbin
Три человека - это Кавай, Расс и Борода?
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Ужратый Гусениц
и Зубац тоже против вас)
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fridzon
32-24 вполне рабочее соотношение по штрафным. Без намека на беспредел какой-то.
Я 4 четверть смотрел. Денвер играл вниз, что объяснимо.
ЛАК больше джамперы бросали, что тоже объяснимо с их исполнителями.
Так 32-24 более чем адекватно
+7
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Santa-Barbara
Справедливости ради, Пол Джордж должен пенять на себя.

Харден, например, смотрелся хорошо — внес большой вклад в третьей четверти, когда парусники догнали и обогнали Денвер.

За несколько минут до конца счет был 99-92, Борода сидел на скамейке, а все руинили Пол Джордж и Кавай.

В последние 2 минуты именно их непонятные пулялки похоронили Клипперс.
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kazuma
Ответ Igbin
Три человека - это Кавай, Расс и Борода?
и Лю забыл
+4
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кандид
Я смотрел игру и Джорджу грех жаловаться. Многие пограничные эпизоды судьи трактовали в пользу Клипперс. Они (Клипперс) не были так ужасны, как в предыдущих играх. Не победили, потому что играли с действующим чемпионом, у которого есть Йокич.
+3
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Lay's
И даже мяч против, летит между щитом и дужкой вместо кольца)
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sh@hm@tist
"Они (судьи – Sports.ru) были ужасны." - необходимое уточнение в новости о Клипперс с таким заголовком.
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