Пол Джордж о матче с «Денвером»: «Трудно победить, когда помимо соперника против вас еще три человека»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж раскритиковал судей матча против «Денвера» (108:111).
Джордж (35 очков) считает, что должен был подходить к линии чаще, чем 5 раз.
«Считаю, что мы отлично сыграли. Трудно победить, когда против вас еще три человека. Они (судьи – Sports.ru) были ужасны. Но против действующих чемпионов мы должны играть еще лучше.
И все же есть много позитивных моментов. Я не один из тех, кто радуется моральным победам, но мне показалось, что сегодня мы показали себя командой, которая близка к тому, чтобы преодолеть трудности», – считает Джордж.
«Клипперс» потерпели шестое поражение подряд.
Я 4 четверть смотрел. Денвер играл вниз, что объяснимо.
ЛАК больше джамперы бросали, что тоже объяснимо с их исполнителями.
Так 32-24 более чем адекватно
Харден, например, смотрелся хорошо — внес большой вклад в третьей четверти, когда парусники догнали и обогнали Денвер.
За несколько минут до конца счет был 99-92, Борода сидел на скамейке, а все руинили Пол Джордж и Кавай.
В последние 2 минуты именно их непонятные пулялки похоронили Клипперс.