Звездный форвард «Клипперс» раскритиковал судей матча против « » (108:111).

Джордж (35 очков) считает, что должен был подходить к линии чаще, чем 5 раз.

«Считаю, что мы отлично сыграли. Трудно победить, когда против вас еще три человека. Они (судьи – Sports.ru) были ужасны. Но против действующих чемпионов мы должны играть еще лучше.

И все же есть много позитивных моментов. Я не один из тех, кто радуется моральным победам, но мне показалось, что сегодня мы показали себя командой, которая близка к тому, чтобы преодолеть трудности», – считает Джордж.

« » потерпели шестое поражение подряд.