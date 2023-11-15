«Клипперс» уступили «Денверу». У команды 0-5 после перехода Джеймса Хардена

Теги Денвер Клипперс НБА Джеймс Харден Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

«Клипперс» по-прежнему не удается победить после крупного обмена, в результате которого команду пополнил звездный Джеймс Харден.

Во вторник «Клипперс» уступили «Денверу» со счетом 108:111. У калифорнийской команды результат 0-5 после перехода Хардена, общая серия на данный момент составляет 0-6.

Джеймс вышел в старте и набрал 21 очко (7 из 15 с игры), 2 подбора и 4 передачи за 35 минут.

«Клипперс» занимают 12-е место на Западе с показателем 3-7.

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9 комментариев

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Левая рука Хардена
Смотрел игру. В конце Кавай выбирал максимально странные броски и ничего не попал. Последнюю четверть играли без Зубаца, да, у него было 4 фола. Но за последние 6 минут Йокич накидал из под кольца через уступающих ему в габаритах. Ну выпусти Зу, пусть хоть какую-то борьбу навяжет. Ну отфолится. Ну ок. Ну так хоть попытаешься. Но нет, смоллболл. Как по мне именно из-за этих двух моментов слили игру.
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Daff Rogers
Лю, ты там живой?
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bear7904
Опускаются за пиком повыше, все нормально.
Есть тактика и они ее придерживаются.
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Vishenka90
Кажется, Йокич и эта команда «Наггетс», если они слишком сильно хотят победить, они всегда найдут способ добиться этого.
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Тимофей Панов
да че то харден джордж кавай уже не те
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urloff
"Куда ж теперь податься!?"
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Грозовая Тень
Пора в Китай
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Женя Карс
Ответ bear7904
Опускаются за пиком повыше, все нормально. Есть тактика и они ее придерживаются.
Их пик у Сэма Прести
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kern-dll
Ответ Левая рука Хардена
Смотрел игру. В конце Кавай выбирал максимально странные броски и ничего не попал. Последнюю четверть играли без Зубаца, да, у него было 4 фола. Но за последние 6 минут Йокич накидал из под кольца через уступающих ему в габаритах. Ну выпусти Зу, пусть хоть какую-то борьбу навяжет. Ну отфолится. Ну ок. Ну так хоть попытаешься. Но нет, смоллболл. Как по мне именно из-за этих двух моментов слили игру.
Сенсей Лю играет в долгую, а не ради сиюминутных побед
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