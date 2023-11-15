«Клипперс» по-прежнему не удается победить после крупного обмена, в результате которого команду пополнил звездный .

Во вторник « » уступили « » со счетом 108:111. У калифорнийской команды результат 0-5 после перехода Хардена, общая серия на данный момент составляет 0-6.

Джеймс вышел в старте и набрал 21 очко (7 из 15 с игры), 2 подбора и 4 передачи за 35 минут.

«Клипперс» занимают 12-е место на Западе с показателем 3-7.