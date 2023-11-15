Мяч после спасительного броска Пола Джорджа застрял между кольцом и щитом

Теги Денвер Клипперс НБА Баскетбол - видео Пол Джордж Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

«Клипперс» по-прежнему не удается победить после крупного обмена, в результате которого команду пополнил звездный Джеймс Харден.

Во вторник «Клипперс» уступили «Денверу» со счетом 108:111. На последних секундах Пол Джордж имел шанс сравнять счет дальним броском, но мяч застрял между кольцом и щитом, после чего «Наггетс» выиграли спорный.

У калифорнийской команды результат 0-5 после перехода Хардена, общая серия на данный момент составляет 0-6.

«Клипперс» занимают 12-е место на Западе с показателем 3-7.

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1 комментарий

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Mr.BadGuy
А как же фирменный бросок о край щита?
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