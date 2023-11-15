Мяч после спасительного броска Пола Джорджа застрял между кольцом и щитом
«Клипперс» по-прежнему не удается победить после крупного обмена, в результате которого команду пополнил звездный Джеймс Харден.
Во вторник «Клипперс» уступили «Денверу» со счетом 108:111. На последних секундах Пол Джордж имел шанс сравнять счет дальним броском, но мяч застрял между кольцом и щитом, после чего «Наггетс» выиграли спорный.
У калифорнийской команды результат 0-5 после перехода Хардена, общая серия на данный момент составляет 0-6.
«Клипперс» занимают 12-е место на Западе с показателем 3-7.
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