« » по-прежнему не удается победить после крупного обмена, в результате которого команду пополнил звездный Джеймс Харден.

Во вторник «Клипперс» уступили « » со счетом 108:111. На последних секундах имел шанс сравнять счет дальним броском, но мяч застрял между кольцом и щитом, после чего «Наггетс» выиграли спорный.

У калифорнийской команды результат 0-5 после перехода Хардена, общая серия на данный момент составляет 0-6.

«Клипперс» занимают 12-е место на Западе с показателем 3-7.