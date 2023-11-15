Джейлен Смит получил удар в голову во время матча и был отправлен в больницу
Форвард «Индианы» Джейлен Смит не смог доиграть матч внутрисезонного турнира НБА против «Филадельфии» (132:126) из-за травмы головы.
«Пэйсерс» заявили, что Смита доставили в больницу для обследования и дополнительного тестирования.
После игры в клубе не смогли предоставить журналистам новую информацию по состоянию 23-летнего баскетболиста.
Следующий матч «Индиана» проведет в воскресенье против «Орландо» на домашней арене.
23-летний Смит набирает в среднем по 11,8 очка и 6,8 подбора в 8 играх за «Индиану».
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