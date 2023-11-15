Форвард «Индианы» не смог доиграть матч внутрисезонного турнира НБА против «Филадельфии» (132:126) из-за травмы головы.

«Пэйсерс» заявили, что Смита доставили в больницу для обследования и дополнительного тестирования.

После игры в клубе не смогли предоставить журналистам новую информацию по состоянию 23-летнего баскетболиста.

Следующий матч « » проведет в воскресенье против «Орландо» на домашней арене.

23-летний Смит набирает в среднем по 11,8 очка и 6,8 подбора в 8 играх за «Индиану».