Джоэл Эмбиид: «Убре очень повезло, и я рад, что все обошлось»

Теги травмы Индиана Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Келли Убре Баскетбол

В субботу вечером форварда «Сиксерс» Келли Убре сбил автомобиль в Филадельфии, Пенсильвания. Игроку удалось избежать более серьезных травм, но он пропустит значительный период времени. По информации инсайдера Шэмса Чарании из The Athletic, Убре получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

После победы над «Индианой» (137:126) лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид поддержал своего партнера по команде.

«Это тяжело, печально. Просто показывает, что такое может случиться с каждым из нас. Ему очень повезло, и я рад, что все обошлось, потому что могло быть и хуже. Сегодняшняя игра... мы все думали о нем. Хотим, чтобы Келли не торопился, восстановился, а мы всегда его поддержим», – сказал Эмбиид.

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1 комментарий

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Ed Monix
Парню сейчас очень трудно даже просто дышать из-за сломанных рёбер, и этот дискомфорт будет недели три, но я уверен, что он смотрел последнюю игру Филы и сдержанно радовался за Макси.
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+2
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