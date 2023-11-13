Джоэл Эмбиид: «Убре очень повезло, и я рад, что все обошлось»

В субботу вечером форварда «Сиксерс» сбил автомобиль в Филадельфии, Пенсильвания. Игроку удалось избежать более серьезных травм, но он пропустит значительный период времени. По информации инсайдера Шэмса Чарании из The Athletic, Убре получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

После победы над «Индианой» (137:126) лидер «Филадельфии» поддержал своего партнера по команде.

«Это тяжело, печально. Просто показывает, что такое может случиться с каждым из нас. Ему очень повезло, и я рад, что все обошлось, потому что могло быть и хуже. Сегодняшняя игра... мы все думали о нем. Хотим, чтобы Келли не торопился, восстановился, а мы всегда его поддержим», – сказал Эмбиид.