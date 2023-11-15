Тайриз Халибертон обновил рекорд Джейсона Уильямса, сделав 32 передачи в двух матчах без единой потери

Теги Индиана Джейсон Уильямс Филадельфия НБА Баскетбол - видео Тайриз Халибертон Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон обновил рекорд знаменитого разыгрывающего Джейсона Уильямса.

Во вторник Халибертон помог «Пэйсерс» выиграть у «Филадельфии» (132:126): 33 очка, 7 подборов и 15 передач.

В двух последних встречах на счету Тайриза в сумме 32 результативные передачи без единой потери.

В марте 2003 года выступавший за «Мемфис» Уильямс отдал 31 передачу без потерь в двух играх.

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2 комментария

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j7o
Примечательно, что поставил он этот рекорд против очень крепкой Филы. Вообще, Тайриз пока чертовски хорош в этом сезоне. Надеюсь, наконец-то выведет Инди в ПО
+3
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+3
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Тимофей Панов
ноормально он прет,думал после конракта нового сдуется
0
0
0
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