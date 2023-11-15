Тайриз Халибертон обновил рекорд Джейсона Уильямса, сделав 32 передачи в двух матчах без единой потери
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон обновил рекорд знаменитого разыгрывающего Джейсона Уильямса.
Во вторник Халибертон помог «Пэйсерс» выиграть у «Филадельфии» (132:126): 33 очка, 7 подборов и 15 передач.
В двух последних встречах на счету Тайриза в сумме 32 результативные передачи без единой потери.
В марте 2003 года выступавший за «Мемфис» Уильямс отдал 31 передачу без потерь в двух играх.
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