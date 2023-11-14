Стефен Карри пропустит матч против «Миннесоты» из-за боли в колене

Лидер « » пропустит сегодняшний матч против «Миннесоты» из-за боли в правом колене, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Команды встретятся в рамках внутрисезонного турнира.

Согласно источникам, у Карри растяжение связок правого колена. Игрок пройдет дополнительное обследование, которое установит степень тяжести повреждения и сроки возвращения.

На сегодняшний день «Уорриорз» занимают 7-е место в Западной конференции с показателем 6-5.

Карри в нынешнем сезоне набирает 30,7 очка, 4,6 подбора, 3,9 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.