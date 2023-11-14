Стефен Карри пропустит матч против «Миннесоты» из-за боли в колене

Теги травмы Голден Стэйт Миннесота НБА Стефен Карри Баскетбол

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит сегодняшний матч против «Миннесоты» из-за боли в правом колене, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Команды встретятся в рамках внутрисезонного турнира.

Согласно источникам, у Карри растяжение связок правого колена. Игрок пройдет дополнительное обследование, которое установит степень тяжести повреждения и сроки возвращения.

На сегодняшний день «Уорриорз» занимают 7-е место в Западной конференции с показателем 6-5.

Карри в нынешнем сезоне набирает 30,7 очка, 4,6 подбора, 3,9 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

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6 комментариев

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Михаил Евдокимов
Будет , конечно, очень забавно, если даже так никто из ГСВ не наберет 20+ очков)
А еще забавнее будет , если 20+ наберет Пол, а не Томпсон или Уигги, например.
+8
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Прозектор-50
Ответ Михаил Евдокимов
Будет , конечно, очень забавно, если даже так никто из ГСВ не наберет 20+ очков) А еще забавнее будет , если 20+ наберет Пол, а не Томпсон или Уигги, например.
Ещё забавнее будет если в этой игре Пол сломается...
Тогда против Оклахомы пробивать 20+ братву поведёт (барабанная дробь) чувак по фамилии Подземски)))
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H82W8
Зачем дублировать новости 6 часовой давности?
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leon01
уиггинз выстрелит....и наберёт 19)
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SntKillerMikhail
Самое забавное будет если гсв сегодня выйграет😂
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