Лидер « » избежал серьезной травмы колена и в ближайшее время должен вернуться в строй.

Карри пропустил сегодняшний матч против «Миннесоты» из-за боли в правом колене (101:104). При этом проведенное МРТ-обследование не выявило у 2-кратного MVP структурных повреждений.

«Ничего серьезного. Будем смотреть за ним на ежедневной основе. Возможно, он пропустит еще матч или два, но много времени восстановление не займет», – констатировал главный тренер «воинов» .

Карри получил травму в воскресной встрече с «Вулвз» в результате падения.

Стефен в нынешнем сезоне набирает 30,7 очка, 4,6 подбора, 3,9 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.