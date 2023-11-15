Стефен Карри избежал серьезной травмы колена

Теги травмы Голден Стэйт Миннесота НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри избежал серьезной травмы колена и в ближайшее время должен вернуться в строй.

Карри пропустил сегодняшний матч против «Миннесоты» из-за боли в правом колене (101:104). При этом проведенное МРТ-обследование не выявило у 2-кратного MVP структурных повреждений.

«Ничего серьезного. Будем смотреть за ним на ежедневной основе. Возможно, он пропустит еще матч или два, но много времени восстановление не займет», – констатировал главный тренер «воинов» Стив Керр.

Карри получил травму в воскресной встрече с «Вулвз» в результате падения.

Стефен в нынешнем сезоне набирает 30,7 очка, 4,6 подбора, 3,9 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.

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