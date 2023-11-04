Никола Йокич набрал 33+14+9 в победном матче с «Далласом»

Теги Даллас Денвер НБА Баскетбол - видео Никола Йокич Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич был близок к очередному трипл-даблу в матче внутрисезонного турнира против «Далласа» (125:114).

Йокич записал на свой счет 33 очка, 14 подборов и 9 передач.

За 36 минут серб реализовал 14 из 16 с игры и 3 из 5 с линии. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот при 4 потерях.

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1 комментарий

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Azat LA
Не уверен, что в этом сезоне у него есть достойный конкурент на МВП. Просто он это всё делает без приложения дополнительных усилий...
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