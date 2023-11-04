Звездный центровой « » был близок к очередному трипл-даблу в матче внутрисезонного турнира против « » (125:114).

Йокич записал на свой счет 33 очка, 14 подборов и 9 передач.

За 36 минут серб реализовал 14 из 16 с игры и 3 из 5 с линии. В его активе также 1 перехват и 1 блок-шот при 4 потерях.

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