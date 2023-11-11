У Луки Дончича 44 очка, 6 подборов и 6 передач, «Даллас» справился с «Клипперс»
Лидер «Далласа» Лука Дончич помог команде добиться победы в домашнем матче внутрисезонного турнира с «Клипперс» (144:126).
В активе Дончича 44 очка, 6 подборов и 6 передач.
За 32 минуты на площадке словенец реализовал 17 из 21 с игры, включая 6 из 9 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.
Для калифорнийцев поражение стало третьим подряд.
«Никс» вечно лажают, но не теряют сверхпопулярности. Во многом благодаря доминированию в массовой культуре
На площадке - монстрила
ЛАК это самая страдающая от Луки команда лиги