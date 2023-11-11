У Луки Дончича 44 очка, 6 подборов и 6 передач, «Даллас» справился с «Клипперс»

Теги Даллас Клипперс НБА Баскетбол - видео Лука Дончич Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Лидер «Далласа» Лука Дончич помог команде добиться победы в домашнем матче внутрисезонного турнира с «Клипперс» (144:126).

В активе Дончича 44 очка, 6 подборов и 6 передач.

За 32 минуты на площадке словенец реализовал 17 из 21 с игры, включая 6 из 9 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.

Для калифорнийцев поражение стало третьим подряд.

«Никс» вечно лажают, но не теряют сверхпопулярности. Во многом благодаря доминированию в массовой культуре

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5 комментариев

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Hitgoe Himgob
Ответ circassian*
На лицо - мамин пирожок На площадке - монстрила
На площадке батин молоток
+4
0
+4
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circassian*
На лицо - мамин пирожок
На площадке - монстрила
+2
0
+2
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Король Лев
Хале Лука! Хорош! В этом сезоне Даллас значительно сильнее.
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сейяр снайпер
Ответ Король Лев
Хале Лука! Хорош! В этом сезоне Даллас значительно сильнее.
Удивиьельно, играя с лак, у Луки больше 40 очков, уже сбился со счета, в скольки матчах. Им нужно менять тренера,
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Malay Saratov
Ответ сейяр снайпер
Удивиьельно, играя с лак, у Луки больше 40 очков, уже сбился со счета, в скольки матчах. Им нужно менять тренера,
В среднем по карьере у Луки против ЛАК что-то около 33 очков за матч.
ЛАК это самая страдающая от Луки команда лиги
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